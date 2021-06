Adrien Brody

L’attore e l’ex moglie di Harvey Weinstein insieme, mano nella mano, al Tribeca Film Festival

Farebbero coppia fissa da circa due anni, ma solo adesso sono “usciti allo scoperto”. Adrien Brody e Georgina Chapman hanno sfilato sul loro primo red carpet insieme al Tribeca Film Festival, in occasione della première del film “Clean” di Paul Solet, in cui Brody è protagonista. Secondo il magazine “Page Six”, i due si frequentano da quasi due anni. Georgina Chapman è l’ex moglie di Harvey Weinstein, dal quale ha divorziato nel 2017, dopo lo scandalo e le accuse di molestie sessuali che hanno coinvolto l’ex produttore cinematografico.

Adrien Brody e Georgina Chapman, due anni d’amore

Adrien e Georgina si sarebbero conosciuti anni fa, ma nel 2019 si sarebbero incontrati nuovamente in occasione del lancio della linea di costumi da bagno della modella Helena Christensen a Porto Rico, e avrebbero iniziato a frequentarsi. Le voci sulla coppia avevano iniziato, poi, a circolare nel febbraio 2020, quando erano stati avvistati insieme a cena.

Questa è la prima relazione di Georgina Chapman dopo lo scandalo sessuale che ha coinvolto Weinstein e il successivo divorzio. I due si erano sposati nel 2007 e hanno avuto due figli Pearl e Dashiell. Weinstein ha altri tre figli dal precedente matrimonio: nel 1987, infatti, aveva sposato la sua assistente Eve Chilton da cui aveva divorziato nel 2004. Brody era stato fidanzato per circa due anni con Elsa Pataky, e in occasione del suo 31° compleanno le aveva comprato un castello nello Stato di New York. Poco dopo la rottura, l’attrice ha incontrato Chris Hemsworth e l’ha sposato.

