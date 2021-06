Viky Varga e Graziano Pellè @Instagram

Il calciatore pugliese e la fidanzata si godono il mare cristallino e gli splendidi tramonti dell’isola greca

Le splendide acque del mare greco e i fantastici tramonti di Mykonos stanno facendo da cornice alle vacanze di Viky Varga e Graziano Pellè. La coppia si sta godendo attimi di pace e relax, ma anche sole, mare e divertimento con gli amici, come testimoniato dalle foto pubblicate da Viktoria su Instagram.

Viky Varga, le foto in bikini a Mykonos

“La mia domenica preferita: sole, mare, amore e amiche”, ha scritto la bella modella ungherese, e futura moglie di Pellè, come caption a una serie di immagini sulle spiagge greche, nelle quali si vedono anche alcune amiche di Viky.

In un altro scatto, Lady Pellè si lancia anche in un simpatico gioco di parole, “Mykonosci?”, come didascalia di alcune sue immagini in bikini.

Graziano Pellè e Vicky Varga pressto sposi

Viky Varga e Graziano Pellè sono fidanzati da quasi nove anni e, a breve, il prossimo 15 luglio, entrambi festeggeranno il compleanno. Viky e Graziano si sono conosciuti quando lui viveva a Rotterdam e giocava nel Feyenoord.

Presto, come annunciato dalla coppia, diventeranno marito e moglie. La proposta di matrimonio, molto romantica, è arrivata a inizio 2021, come mostrato dalla stessa Viktoria con una serie di scatti e un video emozionante.

