L'ereditiera è apparsa sul red carpet per la prima di 'This Is Paris'

red carpet in occasione della presentazione di un documentario dedicato alla sua vita e a quella della sua prestigiosa famiglia. L’ereditiera più famosa del mondo è apparsa con il suo futuro marito al Tribeca Film Festival 2021 per celebrare l’uscita della prima di ‘This Is Paris’. Paris Hilton è tornata sulin occasione della presentazione di undedicato alla sua vita e a quella della sua prestigiosa famiglia. L’ereditiera più famosa del mondo è apparsa con il suo futuroal2021 per celebrare l’uscita della prima di



La 40enne socialite ha calcato il tappeto rosso con il suo fidanzato Carter Reum. Insieme con la coppia anche la sorella 37enne, Nicky Hilton, accompagnata dalla regista del documentario Alexandra Dean. La 40enne socialite ha calcato il tappeto rosso con il suo fidanzato. Insieme con la coppia anche la sorella 37enne,accompagnata dalla regista del documentario

Paris Hilton in un film

Hilton ha deciso di indossare un mini abito di paillettes nero e un paio di occhiali da sole scuri. A completare l’outfit grandi orecchini di diamanti e l’immancabile anello di fidanzamento.

Paris è apparsa in grandissima forma e ha dimostrato a tuti i fan quanto sia felice del prossimo matrimonio imminente, baciando il suo fidanzato sul red carpet.

‘This Is Paris’ ha debuttato su YouTube lo scorso settembre. È stato descritto come “un film che approfondisce le sfide della crescita nella storica famiglia Hilton, compresi i segreti più nascosti e la pressione per gli affari”.

Nel film appaiono anche la madre di Paris, Kathy Hilton, e la sorella Nicky Hilton, insieme a Kim Kardashian e Kyle Richards. Il documentario è descritto come un “ritratto tenero” che “sbircia attraverso lo specchio di una donna iconica”.

