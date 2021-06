Millie Bobby Brown

L’attrice protagonista di Stranger Things è stata avvistata mano nella mano con uno dei figli del cantante

Sui social si definiscono “BFF” che sta per “best friend forever”, dunque “migliori amici per sempre”, ma c’è chi è pronto a scommettere che ci sia qualcosa di più tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi. La protagonista di “Stranger Things” e il figlio di Jon Bon Jovi, infatti, sono stati avvistati mano nella mano tra le strade di New York, come riporta il sito “E! News”.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi insieme

Nelle scorse settimane lo stesso Jake aveva postato su Instagram una foto assieme a Millie, in auto, con la caption” BFF”. Le foto mano nella mano a New York, adesso, lasciano pensare che tra i due sia sbocciato l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jakebongiovi

Per la prima volta, dunque, Millie Bobby Brown, 17 anni, e Jake Bongiovi (il cui nome completo è Jacob Hurley), 19 anni, si sono visti in pubblico insieme, come una coppia. Con loro c’era anche Winnie, il cane della protagonista di “Stranger Things”, che il figlio di Jon Bon Jovi portava in una grande borsa di jeans. Look estivo, con camicia e pantaloncini colorati per Jake. Una lunga gonna rosa e un top bianco per Millie. Entrambi portavano le mascherine sul viso ed erano in compagnia di alcuni amici.

Jake Bongiovi è uno de quattro figli di Jon Bon Jovi e della moglie Dorothea Hurley, il terzo dopo Stephanie e Jesse James Louis, e più grande di Romeo Jon. Jake non sarebbe interessato a seguire le orme del padre, nel mondo della musica. È un utente abbastanza attivo sui social, dove ha numerosissimi follower, ma non pubblica mai contenuti troppo personali.

