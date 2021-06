Meghan Markle, il principe Harry e Archie

La Duchessa del Sussex ha rilasciato la sua prima intervista dopo quella del marzo scorso a Oprah Winfrey

“Archie ama il libro, il che è fantastico. Divora i libri e quando leggi un libro chiede di andare avanti ancora e ancora. Il fatto che lui ami ‘The Bench’ e che io possa dirgli ‘mamma ha scritto questo per te’, è fantastico”. Lo ha detto Meghan Markle, parlando alla NPR, la National Public Radio statunitense, nella prima intervista dopo quella rilasciata nel marzo scorso a Oprah Winfrey.

The Bench e l’omaggio alla principessa Diana

Meghan non ha parlato soltanto del suo primo libro, “The Bench”, volume illustrato per bambini, ma anche della principessa Diana. La prima pagina del libro, infatti, ha ricordato la stessa Duchessa del Sussex, contiene un’illustrazione particolare, un omaggio alla defunta madre del principe. Non solo si vede Harry che tiene in braccio il loro bambino, ma ci sono anche i fiori “non ti scordar di me”, i preferiti della principessa Diana. L’intervista è stata registrata prima della nascita della piccola, Lilibet Diana, il 4 giugno scorso.

Meghan Markle: “Spero che Harry e Archie siano sempre legati come ora”

La storia di “The Bench” è stata ispirata da una poesia che Meghan Markle ha scritto per il principe Harry, in occasione della festa del papà, dopo la nascita del loro primo figlio Archie nel maggio 2019. “La maggior parte di noi si chiede cosa regalare alla propria famiglia. E io ho pensato di volere donare qualcosa di emozionante, legato ai sentimenti, come la base della nostra casa con nostro figlio”, ha detto Meghan.

“Credo che spesso, e soprattutto in quest’ultimo anno, tanti di noi si siano resi conto di quanto possa accadere nella quiete e nella pace. Nella storia che ho scritto osservo l’amore tra mio marito e nostro figlio e immagino cosa sarà. I momenti condivisi tra loro man mano che nostro figlio cresce, dal ginocchio sbucciato al cuore spezzato. Qualunque cosa accadrà, spero torneranno sempre su questa panchina e abbiano il loro momento per stare insieme”, ha concluso Meghan.

Leggi anche: Meghan Markle, il suo libro “The Bench” è un best seller negli Usa

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata