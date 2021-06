Madame

Due giorni di bufera attorno alla giovane rapper veneta. Poi le scuse ai fan e al suo pubblico

Ha debuttato sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2021, con “Voce”, diventando la rivelazione della kermesse del febbraio scorso. E da allora non si è più fermata, conquistando attestati di stima e riconoscimenti e realizzando numerose collaborazioni. È Madame, rapper e cantautrice veneta di 19 anni. Proprio la sua “voce”, però, l’ha fatta finire al centro di un dibattito social che va avanti da qualche giorno.

Il tweet di Madame: “Non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio”

La cantautrice ha pubblicato sul suo profilo Twitter un post in merito a un episodio che le era capitato poco prima. “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”. Il tweet faceva riferimento a qualcuno che le aveva chiesto una foto, facendola alzare mentre pranzava, ma che aveva anche, evidentemente, confessato di non essere uno dei suoi fan più accaniti.

Le scuse di Madame e il tweet eliminato

Dunque il fatto che Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, fosse stata costretta a interrompere la cena con la famiglia, e la modalità della richiesta non proprio cortese, hanno scatenato la sua rabbia. Un tweet, pubblicato e poi successivamente rimosso, che ha, però, innescato una pioggia di reazioni. Da una parte i suoi fan a difenderla, dall’altra tante persone comuni, e anche personaggi noti, che le facevano notare che anche fare una foto con un fan fa parte del mestiere.

La rapper veneta ha, così, deciso di cancellare il tweet incriminato e spiegare meglio la vicenda in una serie di stories su Instagram. “Se è scoppiata una polemica mediatica è chiaro che è stata, in parte, in gran parte, anche colpa mia. Ho scritto un tweet in cui avevo pochi caratteri disponibili e tanta rabbia da sfogare. È stato un mio errore, dovrei essere meno impulsiva”, ha detto Madame.

“Voglio chiarirmi soprattutto con il mio pubblico, cui devo tantissimo e dovrò tantissimo nel corso della mia vita”, ha aggiunto la giovane cantautrice. “Con i fan ho un rapporto sacro, ma è questione di rispetto. Se non mi conosci, aspetta almeno che abbia finito di cenare con i miei genitori”, ha affermato ancora Madame.

Madame e la rabbia su Twitter, le reazioni social

Sulla questione si sono espressi anche colleghi di Madame, e artisti del mondo dello spettacolo. In risposta al tweet della rapper, Ermal Meta ha scritto: “Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa. (in effetti il mio fu un po’ una ca*ata) se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter”. Luca Argentero, invece, ha commentato: “Il selfie è il nuovo autografo, vanne fiera! Magari dopo averti incontrata si vanno ad ascoltare anche il disco…”.

