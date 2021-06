Il principe Harry con sua moglie Meghan Markle

Il duca di Sussex avrebbe rilasciato l'intervista a Oprah Winfrey dopo essere stato privato dei gradi militari

L'intervista concessa da Harry e sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey fa ancora molto discutere. Proprio quelle rivelazioni, con le quali la casa reale britannica è stata tacciata di razzismo, hanno creato un gelo apparentemente incolmabile fra i duchi di Sussex e il resto della famiglia.

Adesso emerge un nuovo dettaglio: la decisione di parlare con la famosa conduttrice sarebbe stata assunta dal principe esattamente 24 ore dopo essere stato privato, dalla regina Elisabetta, dei gradi di militare.

Qualcuno lascia quindi intendere che in quale modo il secondo figlio di Carlo e Diana abbia trovato un modo di vendicarsi di sua nonna e del resto della casata Windsor.



Si dice che il duca del Sussex si sia "arrabbiato" per aver perso gli incarichi militari sulla scia della "Megxit", una decisione rivelata il 19 febbraio scorso, che faceva parte dell'accordo finale per ritirarsi dai doveri reali e per trasferirsi in California con il resto della sua famiglia.

La rabbia di Harry

Sarebbe quindi stato un Harry “molto arrabbiato” ad accettare l’intervista con Oprah Winfrey, programma poi trasmesso il 7 marzo 2021.

Il principe è stato privato del suo ruolo di capitano generale dei Royal Marines – tramandatogli da suo nonno, il principe Filippo – come parte dell’accordo finale necessario per fare un passo indietro come membro della famiglia reale.

Insomma, tutto era già stato ampiamente deciso. Ma, una volta privato dei gradi, Harry ci sarebbe rimasto malissimo. E così avrebbe dato il suo consenso per l’intervista più scottante degli ultimi anni.

