Campagna Durex Safe Summer Love

Le voci e il sound della band milanese per la nuova campagna del brand per sessualità responsabile e consapevole

Con l’inizio dell’estate Durex lancia la campagna “Safe Summer Love” per vivere un’estate all’insegna del divertimento responsabile anche da un punto di vista sessuale. La campagna vuole sensibilizzare soprattutto i più giovani e conferma l’impegno di Durex per “educare ad una nuova coscienza comune fondata sul benessere, sulla salute e sulla diffusione di comportamenti consapevoli in ambito sessuale”. Per l’estate 2021 le voci che guidano la campagna Durex sono inconfondibili. Sono quelle di Elio e Le Storie Tese, che accompagnano le immagini con una base musicale e un sound logo dedicato.

Voglia di libertà ma con responsabilità: la campagna estiva di Durex ed Elio

“Dopo mesi di trepidante attesa inizia l’estate, mai come quest’anno caratterizzata da un trascinante entusiasmo generale, accompagnato però da una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute, dell’igiene e di tutti quelle attenzioni e divieti che hanno un inevitabile impatto la nostra vita sotto diversi punti di vista, vita sessuale compresa”, spiegano da Durex in merito alla campagna. “La voglia di tornare alla normalità, in tutte le sue sfaccettature, è più alta che mai”, aggiungono, ma “questa libertà non può essere mai disgiunta dalla responsabilità: è fondamentale, infatti, continuare a tenere alta l’attenzione, anche in virtù di quanto la pandemia non ancora conclusa ci ha insegnato”.

La musica e le voci di Elio e Le Storie Tese uniscono perfettamente la leggerezza e l’ironia dell’estate all’attenzione che deve sempre essere alta. “Grazie a questa collaborazione il brand si pone l’obiettivo di diffondere in maniera semplice ed efficace messaggi di prevenzione ed educazione sessuale in cui la parola d’ordine è: proteggersi”, concludono da Durex. Il progetto di sensibilizzazione per l’estate 2021 prevede, dopo Elio, anche altri step, grazie all’interazione con alcune community social come “boom friendzone”, “onlyoroscopo” e “e anche oggi si rimorchia domani”.

