Prova costume superata per Cristina D'Avena che, nell'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, ha stupito tutti mostrando un décolleté esplosivo

Gli anni passano e Cristina D’Avena è sempre più sexy. La voce cult di tante sigle di famosi cartoni animati, 57 anni il prossimo 6 luglio, ha condiviso uno scatto molto sexy in cui sfoggia il suo generoso décolleté in bikini.

In questo caso, Cristina ha seguito il trend dei costumi total black, puntando tutto su un due pezzi decisamente alla moda che ha rivelato la sua impeccabile silhouette. Il risultato? Una Cristina D’Avena in perfetta forma fisica: décolleté da urlo e forme toniche ed esplosive.

Gli scatti bollenti non sono di sicuro una novità: già negli ultimi mesi la Cristina nazionale ha pubblicato sui suoi profili social diverse immagini più che eloquenti che evidenziano le sue bollenti curve, incassando sempre il pieno di like e di apprezzamenti.

Recentemente la regina delle sigle dei cartoon aveva fatto parlare di sé per la sua partecipazione al programma “Name that Tune” su Tv8, il gioco musicale condotto da Enrico Papi. Per l’occasione Cristina si era lanciata (trasformandosi in Lady Gaga con tanto di bustier giallo) nel Lip Sync Duel, dando ampio sfoggio della sua grinta e della sua carica sensuale.

Cristina D’Avena: “Ho un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta”

A livello affettivo, la storica cantante di “Kiss Me Licia” sta vivendo un periodo magico: la sua vita sentimentale è molto appagante. Legata da tanti anni con Massimo Palma, titolare e presidente di una società di spettacolo, Cristina sembra essere più innamorata che mai: “Da tempo ho una persona accanto a me. Si chiama Massimo ed è un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta”, aveva confidato nel 2018 al settimanale “Intimità”.

