Cindy Crawford

L'ex top model Cindy Crawford vorrebbe tornare ad avere i capelli come quelli della figlia Kaia, che adesso ha 19 anni e segue le orme della mamma

Cindy Crawford e modella già famosa in tutto il mondo) hanno un invidiare un po’ la giovane figlia. Il motivo? Kaia ha i capelli che Cindy aveva da giovane, folti e lucenti. E la sua mamma, 55 anni, vorrebbe tanto sfoggiarli ancora. Kaia Gerber (19 anni, è unagiàin tutto il mondo) hanno un rapporto bellissimo , eppure l’ex top model ha ammesso diun po’ la giovane figlia. Il motivo?ha icheaveva da, folti e lucenti. E la sua mamma, 55 anni, vorrebbe tanto sfoggiarli ancora.



Parlando durante un’intervista rilasciata al ‘Wall Street Journal’, l’ex modella ha spiegato: “Per me al momento la nota dolente sono i capelli. Come donna, sai che arriveranno le rughe e che i tuoi capelli diventeranno bianchi, ma nessuno parla di come anche i capelli invecchiano. Quando guardo i capelli di mia figlia di 19 anni dico: ‘Hai i miei vecchi capelli, ridammeli’”. Parlando durante un’intervista rilasciata al, l’ex modella ha spiegato: “Per me al momento ladolente sono i. Come donna, sai che arriveranno le rughe e che i tuoi capelli diventeranno bianchi, ma nessuno parla di come anche i. Quando guardo i capelli di mia figlia di 19 anni dico: ‘Hai i miei vecchi capelli, ridammeli’”.

Cindy Crawford, bellezza eterna

Cindy Crawford non ha particolarmente paura di invecchiare, cerca di godersi la vita e la sua bellezza, curando il corpo e la mente per restare in forma il più a lungo possibile: “La nostra Jacuzzi è all’aperto e io sono molto fortunata perché vivo sull’oceano. Di solito faccio due bagni: uno alle 6.30 del mattino, è il bagno della gratitudine, sono da sola e sento gli uccellini cantare”.

“Poi ne faccio un altro la sera prima di cena, insieme a mio marito, Rande Gaber” ha aggiunto Cindy. “È un momento che abbiamo per chiacchierare e goderci il tramonto. Io sono del segno dei Pesci e l’acqua calda fa per me. Mi ristora. E penso che una Jacuzzi possa anche ammortizzare il suo costo perché è una terapia”.

