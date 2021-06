Alena Seredova con uno dei suoi figli

Sui social l'ex di Gigi Buffon allontana l'idea di vivere più vicina all'ex marito e a Ilaria D'Amico

Eppure dice di rifiutare l'idea della famiglia allargata. "È contro la mia natura", ha sottolineato la 43enne.

È stata la stessa Alena Seredova a metterlo bene in chiaro, rispondendo alle domande dei suoi follower attraverso Instagram. Le chiedono se con la felicità ritrovata dopo tanti anni, per amore dei suoi primi due figli Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11 anni, non accarezzi l’idea della famiglia allargata, nella quale il suo nuovo compagno Alessandro Nasi e l’ex marito Buffon possano diventare amici.



Un quadretto che dovrebbe coinvolgere anche la nuova compagna dell’ex portiere della Juventus, Ilaria D’Amico, e i bambini, Leopoldo Mattia, 5 anni, figlio del portiere e della conduttrice tv, e la sua Vivienne Charlotte, 1 anno appena compiuto. Un quadretto che dovrebbe coinvolgere anche la nuova compagna dell’ex portiere della Juventus,, e i bambini, Leopoldo Mattia, 5 anni, figlio del portiere e della conduttrice tv, e la sua, 1 anno appena compiuto.

Alena Seredova ama la tradizione

Alena Seredova si dice assolutamente contraria. “È proprio contro la mia natura in qualche modo e penso che non bisogna costringersi, perciò no”, sottolinea Seredova. E poi aggiunge, per chiudere definitivamente il discorso: “Lo so sono dura”.

Ad Alena non piace il ‘tutti insieme appassionatamente’. Non riesce a dimenticare, forse, la sofferenza passata, quando il suo matrimonio con Buffon naufragò proprio per la relazione dello sportivo con D’Amico, resa pubblica dalla stampa.

L’ex modella, superata la dolorosa vicenda, è andata avanti, ha costruito la sua nuova famiglia. Louis Thomas e David Lee continuano ad avere splendidi rapporti con il padre, a stare insieme a lui: Alena non ha mai fatto o detto nulla per allontanarli. Nessuna famiglia allargata con l’ex, però: ognuno a casa propria.

