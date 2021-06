Tiziano Ferro

Con un collage e alcuni post sui suoi canali social, Tiziano Ferro ringrazia tutti i suoi fan e chi lo ha sostenuto e aiutato sino ad oggi

“21/6/2001 – 21/6/21. Ho provato a contare questi 20 anni di carriera con i ‘mi dispiace’”. Esordisce così Tiziano Ferro in un post sui suoi canali social per celebrare i suoi 20 anni di carriera.

Venti anni dall’uscita del suo primo singolo “Xdono” che divenne una vera hit in pochi giorni, raggiungendo i vertici delle classifiche italiane ed europee, contenuto nel suo primo album “Rosso relativo”.

“Ho un rapporto strano con il ‘mi dispiace’”, scrive Tiziano in un post pubblicato in italiano, inglese e spagnolo, che fa parte di un collage che mostra i titoli dei suoi brani più celebri, una sua foto sorridente e i nomi di tanti artisti che hanno collaborato con lui, in quelli che definisce “20 anni di gratitudine”.

Tiziano Ferro: il post su Instagram per i 20 anni di carriera

“Mi dispiace per questo virus e per il fatto che come sempre ne hanno pagato le conseguenze i più deboli. E mi dispiace davvero per chi – durante gli ultimi tempi – ha vissuto tanto dolore”, scrive ancora Tiziano. Non mancano, però, le dediche, alla sua città, alla famiglia, al marito Victor, il cane Beau che aveva adottato e che ad agosto dello scorso anno è venuto a mancare.

“Se conto i ‘per fortuna’ invece gli ultimi venti anni sembrano infiniti. Quindi ’per fortuna’ ci sono stati: Dio, la mia famiglia, Victor, gli amici che si sono strappati di dosso gli impegni per esserci sempre. Il mio maestro in quarantena Beau che mi ha insegnato fede e pazienza per poi andare via – e io non dimenticherò più. La mia unica città: Latina – per la vita e per la morte. Alcolisti Anonimi e il dono della sobrietà. I colleghi che mi hanno ispirato e anche i detrattori che mi hanno ferito – perché no?!?”, scrive Tiziano.

I ringraziamenti sono anche per “i lavoratori che con dignità si sono fatti strada a picconate attraverso gli ultimi due anni – ai quali sarò sempre pronto a dare una mano. Le persone buone, educate e gentili”. E ancora, il cantante dedica “Una carezza a me stesso per tutte le volte che – durante gli ultimi venti anni – ho dimenticato chi sono”.

“Due decenni, una collezione infinita di disfatte ma non mi sono mai sentito giudicato, additato, tradito, ferito. E sto parlando di chi mi segue. L’accettazione comune della parola è fan, io la uso perché è quello il titolo. Ma dico solo: “Vi voglio bene, grazie“!”, conclude.

