Santiago De Martino a Disneyland

Il ballerino e presentatore napoletano ha documentato le giornate “spericolate” presso il parco dei divertimenti di Parigi

Stefano De Martino si gode qualche giorno di divertimento a Disneyland Paris assieme al figlio Santiago, 8 anni. Il ballerino e presentatore napoletano ha documentato la vacanza su Instagram, postando alcuni scatti dal parco dei divertimenti ed alcune stories molto divertenti. De Martino si è detto felicissimo di tornare a Disneyland, che ha appena riaperto a Parigi. Salvo poi arrivare all’ingresso del parco divertimenti e fare una “amara” scoperta.

“Tutto bellissimo, non vedevamo l’ora. Brutta notizia per me: mio figlio da quest’anno supera il metro e 30. Ciò significa che se prima del metro e 30 i bambini hanno accesso solo alle attrazioni come trenini ed elefantini, dopo il metro e 30 cominciano tutte quelle attrazioni che decollano, tracollano…”, racconta nelle stories Stefano De Martino, tra il divertito e il preoccupato.

Stefano De Martino e Santiago, divertimento spericolato a Parigi

Santiago, dunque, adesso può accedere anche alle giostre e attrazioni “da grandi”, con papà Stefano ad accompagnarlo. “All’inizio credi di morire, a metà speri di morire, e alla fine ti fingi morto quando lui ti chiede di rifarlo ancora e ancora e ancora”, racconta ancora il ballerino al termine delle stories ironiche ma anche un po’ preoccupate.

Stefano De Martino e Santiago sono affiatatissimi come sempre e davvero inseparabili. Trascorrono molto tempo insieme, come spesso documentato dallo stesso De Martino, e per questo motivo non hanno rinunciato a questa fuga a Parigi, appena il noto parco dei divertimenti ha riaperto.

Una vacanza decisamente più “spericolata” di quanto De Martino potesse aspettarsi, ma che gli ha regalato grandi momenti insieme e ricordi indelebili.

Come documentato dalle stories, Stefano e Santiago hanno alloggiato al “Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel”, un albergo completamente a tema, che offre numerose stanze in stile Marvel, e più di 350 opere d’arte ispirate all’universo dei personaggi e dei live action dell’azienda statunitense.

