Paris Jackson

La figlia di Michael Jackso ha raccontato della sua lotta contro l'ansia provocata dall'invasione della privacy

Paris Jackson, figlia dell’indimenticato Michael Jackson, si è confidata durante un episodio di Red Table Talk, un programma condotto da Willow Smith, figlia di Will Smith.

Vincendo la sua timidezza, la 23enne si è aperta e ha raccontato delle difficoltà dovute al fatto di essere cresciuta sotto i riflettori ed essere continuamente seguita dai paparazzi. Problematiche che l’hanno portata a soffrire per anni di depressione e disturbi alimentari e a causa delle quali si è provocata tagli e bruciature a scopo autolesionistico.

Non solo: il clamore mediatico e le continue incursioni della stampa nelle residenze del padre le hanno provocato attacchi di panico, fobie, paranoia e stress post-traumatico. La figlia della famosa pop star, che oggi vanta diverse collaborazioni come attrice, modella e cantante (lo scorso anno è uscito il suo primo album, ‘Wilted’), ha ammesso di essere ancora oggi spaventata dal rumore dei “click” delle macchine fotografiche, che le ricordano gli anni in cui i paparazzi inseguivano lei e la sua famiglia fuori da Neverland Ranch.

“La mia ansia sociale è sgradevole” ha raccontato Paris. “Soffro di allucinazioni uditive ogni volta che sento il ‘click’ della macchina fotografica. Soffro di una grave forma di paranoia, che mi ha fatto andare molto spesso in terapia. Magari mi capita di sentire il fruscio di un sacco della spazzatura e sussulto in preda al panico. Penso si tratti di un classico caso di stress post-traumatico”.

Paris Jackson, la sua bisessualità e le tensioni con la famiglia

Paris Jackson ha anche parlato della sua bisessualità, motivo di tensione con diversi membri della sua famiglia. Gli unici a darle appoggio incondizionato sono stati i fratelli Prince e Prince Michael II, oltre allo storico amico Omer Bhatti: “Loro mi sono sempre stati di grande supporto e al liceo Prince, per capire meglio la situazione e essere più legati a me, si sono perfino uniti a un club di studenti LGBTQ+. Non molte persone possono dire di avere dei fratelli che li appoggiano in questo modo”.

Oggi la secondogenita del re del pop ha imparato a conoscere i suoi limiti e ad accettarli: nella docu-serie Unfiltered (andata in onda l’anno scorso su Facebook), insieme all’allora fidanzato Gabriel Glenn si è messa a nudo di fronte al pubblico, parlando dei suoi tentativi di autolesionismo e di suicidio e di come la musica l’abbia aiutata a rinascere.

