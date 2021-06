Ilary Blasi e Francesco Totti

La coppia ha festeggiato l'anniversario delle nozze con una cena romantica insieme ai 3 figli

Sono una delle coppie più affiatate e unite dello star system. E adesso festeggiano i primi 16 anni del loro felicissimo matrimonio. Per Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato un anniversario importante, che la coppia ha deciso di festeggiare in un modo molto speciale.

La conduttrice 40enne e l’ex calciatore, 44 anni, si sono così regalati una bellissima cena con vista mozzafiato sul cuore di Roma, insieme ai loro 3 figli.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono divertiti, circondati da un’atmosfera bellissima e romantica. La coppia però non ha voluto rinunciare alla presenza dei figli. E così sulla bellissima terrazza romana i due sposini hanno fatto preparare un tavolo per cinque.

La conduttrice e l’ex capitano della Roma hanno cenato con i figli Cristian, 15 anni, Chanel, 14 e Isabel, 5. Il 19 giugno del 2005 Ilary e Francesco hanno celebrato il loro matrimonio. L’artista era incinta del primo figlio e le nozze sono state un evento mondano.

Ilary Blasi e Francesco Totti, 16 anni e un amore inossidabile

Dopo 16 anni, l’amore è ancora grandissimo e la loro famiglia è più unita che mai. Per festeggiare il suo anniversario, Ilary ha scelto un tubino bianco mozzafiato. Suo marito Francesco non ha potuto trattenere l’emozione e la gioia.

Del resto, l’ex calciatore non ha mai nascosto il suo amore per Ilary. Lei stessa ha ribadito più volte il segreto del suo matrimonio: ‘’Francesco mi guarda ancora come il primo giorno’’.

Tra i festeggiamenti, a testimonianza della loro unione sempre più solida, Francesco e Ilary hanno deciso di condividere sui proprio social la stessa foto, che li ritrae insieme, sempre più innamorati.

