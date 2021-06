Guenda Goria e Mirko Gancitano, Instagram

Guenda Goria, pianista e attrice, è stata accolta benissimo dai genitori del compagno Mirko Gancitano, conosciuto dopo il “Grande Fratello Vip”

Guenda Goria felice e serena a Mazara del Vallo, paese d’origine del fidanzato Mirko Gancitano, dove si è recata per conoscere la famiglia di lui. “È un ragazzo davvero stupendo sotto ogni punto di vista. Sto per la prima volta in vita mia con un ragazzo ‘proporzionato‘ a me e alla mia età”, aveva detto pochi giorni fa a LaPresse.it la stessa Guenda, annunciando proprio la sua partenza per la Sicilia. La coppia si è conosciuta a Sharm el-Sheikh, poco dopo l’esperienza di Guenda al “Grande Fratello Vip”.

Mirko Gancitano presenta la fidanzata Guenda Goria alla famiglia

I primi scatti esclusivi delle presentazioni in famiglia mostrano Guenda felice e sorridente, subito a suo agio con i genitori di Mirko. La coppia ha trascorso una giornata in barca, come testimoniano i primi scatti dell’incontro e anche alcune foto postate da Guenda sui social. Relax e risate, con tanto di giro in moto d’acqua per la coppia, sempre più felice e innamorata.

In passato Guenda, prima figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è stata fidanzata con Stefano, un uomo di circa 20 anni più grande di lei e, successivamente, con l’imprenditore immobiliare Telemaco. Mirko Gancitano è attore, presentatore e videomaker, un ragazzo gentile e molto romantico, come raccontato dalla stessa Guenda: “A volte basta una piccola attenzione per farci sentire speciali. E con te io mi sento la donna più bella del mondo”, ha scritto lei in un post che li ritrae assieme, su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata