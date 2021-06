L’attaccante francese condivide scatti dal suo lussuoso yacht, ma anche mentre si allena e mantiene in forma

Un lussuoso yacht e un panorama mozzafiato. Così Franck Ribery si sta godendo le vacanze estive a Dubai. Mentre altri suoi colleghi sono in campo tra gli Europei di calcio e la Copa America, l’attaccante francese, 38 anni, è in attesa di conoscere novità sul suo futuro.

Lui ha espresso la volontà di restare un altro anno con la Fiorentina, giocando a Firenze la sua terza stagione in Italia e in Serie A, ma la situazione, al momento complicata del club viola, ha messo FR7 in attesa.

Franck Ribery a Dubai, tra relax e palestra

Nel frattempo Ribery si gode le vacanze, condividendo con fan e tifosi alcuni post su Instagram. Il francese ha mostrato uno splendido yacht, molto lussuoso, a Dubai, dal quale si gode mare, relax, e panorama mozzafiato, e alcuni scatti mentre si diverte a bordo di una moto d’acqua. Ma non solo.

Sempre su Instagram Franck Ribery ha mostrato che non rinuncia ad allenarsi e tenersi in forma, anche in vacanza. L’attaccante francese ha condiviso, infatti, alcune stories, mentre si allena in palestra. Successivamente, un meritato bagno in piscina.

Ribery ha un contratto in scadenza con il club viola tra meno di 10 giorni, e vorrebbe restare a Firenze, ma l’arrivo in panchina di Rino Gattuso aveva messo in dubbio la sua permanenza.

Adesso, con il repentino addio del tecnico calabrese, si apre un nuovo scenario anche per lui. Il francese non ha parlato dell’accaduto ma sua moglie, Wahiba Ribery, ha commentato su Instagram il post ufficiale della società viola sull’addio di Gattuso, con alcune emoticon dalla faccia perplessa.

