Asia e Dario Argento

Il maestro del brivido ha raccontato il rapporto difficile con la figlia, che però adesso finalmente va bene

Dario Argento ha deciso di svelare alcuni dettagli sul suo rapporto, non sempre facile, con la figlia Asia. In un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, il regista ha ammesso: “Quando lei era incinta non ci parlavamo”. Adesso però i dissidi fra padre e figlia sono alle spalle e i due si sono riavvicinati.

Dario Argento, 80 anni, al quotidiano ha confermato quello che l’attrice ha svelato nel suo libro, ‘Anatomia di un cuore selvaggio’: quando Asia era incinta della sua primogenita Anna Lou, avuta da Morgan e nata il 20 giugno 2001, i due non si parlavano.

“Ricordo che litigammo quando non fece ”Il Cartaio’. È un rapporto ondivago ma negli anni ci vogliamo sempre più bene. Siamo simili, due irregolari fuori del sistema”, ha rivelato Dario Argento. Il film che Asia rifiutò di fare, uscì poi nel 2004 senza di lei nel cast.

Dario Argento ha un nuovo progetto artistico

Adesso tra papà e figlia finalmente va tutto benissimo. Il rapporto è cresciuto negli anni. Il maestro del brivido presto tornerà a girare. ‘Occhiali neri‘ è il titolo della sua prossima pellicola: “È un film misterioso, ha qualcosa di inquietante. Lo girerò a Roma e nella campagna laziale, che è rocciosa, aspra, non è dolce come quella toscana. La protagonista è Ilenia Pastorelli. Doveva essere Asia ma non può, ha un film in Francia. Però mi ha regalato una parte”, ha raccontato.

Insomma, sembra che la vita di Dario Argento e della bella Asia Argento sia finalmente su un binario di maggiore serenità. Papà e figlia sono più vicini ed entrambi sperano in una prossima collaborazione artistica, che i fan aspettano con ansia.

