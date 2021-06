Cristel Carrisi e Al Bano

La figlia di Al Bano e Romina Power non svela nulla, ma fonti vicine assicurano che sia incinta

Al Bano si appresta a vivere una nuova intensissima emozione. Per sua figlia Cristel Carrisi sarebbe in corso la terza gravidanza, che regalerebbe all’artista pugliese e alla sua ex moglie Romina Power un altro attesissimo nipotino.

Cristel, 35 anni, è già mamma di Kai, nato a maggio 2018, e di Cassia, che ad agosto compirà 2 anni. La bionda figlia di Albano sui social non ha svelato alcun particolare, ma la stampa già dà per certo l’arrivo del bebè, per la felicità del marito, l’imprenditore cileno Devor Luksic, con il quale Cristel Carrisi è convolata a nozze il 3 settembre 2016.

Cristel Carrisi non ama le luci della ribalta

La donna sul social per il momento mantiene il massimo riserbo: per adesso ha deciso di non condividere nulla dallo scorso 15 maggio, ultimo giorno nel quale ha pubblicato un post.

Mamma Romina agli inizi di giugno aveva svelato che la figlia si era laureata in Letteratura all’università di Harvard, senza aggiungere nulla sul pancione. Eppure fonti vicine a Cristel Carrisi assicurano che sarebbe in dolce attesa: la figlia di Albano dovrebbe partorire il prossimo autunno.

Cristel Carrisi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata: non ha mai condiviso foto dei suoi bambini con i fan. Anche stavolta ha scelto la privacy assoluta. Secondo la stessa fonte, Cristel avrebbe scelto di non conoscere il sesso del terzo bebè fino al momento del parto.

Quello che è certo, è che la figlia di Al Bano ama le famiglie numerose, proprio come quella nella quale è cresciuta. Ancora prima di dare alla luce Cassia aveva detto: “È sicuro che non ci fermeremo qui”. Detto, fatto?

Leggi anche: Al Bano e Loredana Lecciso in crisi: “L’ennesima bufala di inizio estate, altri 50 anni con lei”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata