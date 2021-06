Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

A circa un mese dall' anniversario di matrimonio la coppia reale monegasca è tornata alla vita mondana

Manca poco al loro sesto anniversario di matrimonio, il 25 luglio, e Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono tornati a fare vita mondana e mostrarsi in pubblico, sempre sorridenti e innamoratissimi. Il terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e la giornalista italiana hanno passeggiato, sono apparsi mano nella mano, ad Atene, in occasione di un evento organizzato da Dior, la sfilata Dior Cruise 2022 allo Stadio Panathinaiko.

Beatrice, splendida in un abito oro proprio della maison Dior, di cui è recentemente diventata brand ambassador, incarnava la perfetta dea greca, con frange dorate e scollo rotondo con perline, e i capelli raccolti proprio in stile ellenico. Anche il marito Pierre era molto elegante, in abito blu scuro e occhiali da sole.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, sei anni di matrimonio e due figli

Vista l’occasione, la coppia era senza figli. Beatrice e Pierre hanno due bambini, Stefano, 4 anni, che porta il nome del padre di Pierre, scomparso tragicamente nel 1990, e Francesco, nato nel 2018. Beatrice e Pierre stanno insieme dal 2008 e si sono sposati nel 2015, il 25 luglio con un rito civile celebrato a Monaco, e una settimana dopo con una cerimonia religiosa in Italia, sulle isole Borromee nel Lago Maggiore. Pierre Casiraghi è il terzo figlio di Carolina Di Monaco, ottavo in linea di successione al trono del principato. La coppia è stata sempre molto discreta e mostra poco della propria vita privata.

