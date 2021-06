Meghan Markle, Instagram

Nel Regno Unito il libro, uscito lo scorso 8 giugno, non è affatto piaciuto. Negli Stati Uniti, invece, si trova al primo posto nella lista dei libri illustrati per bambini

Nel Regno Unito è stato un flop, stroncato dalla critica che lo ha definito “semianalfabeta”. “The Bench”, il primo libro di Meghan Markle, sta andando decisamente meglio negli Stati Uniti. Il libro di Meghan, uscito lo scorso 8 giugno, è al primo posto nella lista (stilata dal New York Times) dei libri illustrati per bambini più venduti.

Un volume che, nelle intenzioni dell’autrice, racconta “il rapporto speciale tra padre e figlio, visto attraverso gli occhi di una madre”. La storia, che contiene anche numerose illustrazioni della famiglia, sarebbe stata ispirata da una poesia per la festa del papà che Meghan Markle ha scritto per il marito, il principe Harry, dopo la nascita del loro primo figlio, Archie, nel maggio 2019.

“The Bench”, il libro di Meghan Markle dedicato alla sua famiglia

La stessa Meghan ha voluto ringraziare tutti i suoi lettori e sostenitori, attraverso una nota comparsa sul sito della “Archewell Foundation”. La Duchessa del Sussex ha spiegato che il libro mostra “un altro lato della mascolinità” e che è molto felice di constatare che i temi trattati come “amore, rappresentazione e inclusività risuonino tra le comunità di tutto il mondo”.

Allo stesso modo, ha aggiunto Meghan, “rappresentare un altro lato della mascolinità, basato sulle emozioni, sulla tenerezza, vuol dire modellare un mondo che così vorrebbero per i loro figli e le loro figlie allo stesso modo”.

Meghan, attraverso il messaggio inviato tramite l’organizzazione Archewell, fondata nel 2020 assieme al marito Harry, ha concluso: “Grazie per avermi supportato in questo progetto speciale”. Il libro “The Bench” è ricco di illustrazioni dell’artista Christian Robinson. In una, in particolare, c’è anche la piccola Lilibet Diana tra le braccia della mamma.

