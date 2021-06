Luis Alberto,Instagram

Luis Alberto, calciatore della Lazio, sta trascorrendo giorni di relax tra mare e spiagge bellissime, senza però rinunciare ad allenarsi

Smaltita la delusione per la mancata convocazione a Euro 2020, Luis Alberto si gode le vacanze in famiglia. Nelle scorse settimane il centrocampista della Lazio aveva già trascorso qualche giorno al mare, a Ibiza. Adesso, sempre assieme alla moglie Patricia e a tutta la famiglia, si sta godendo relax e mare alle Maldive.

Lo confermano numerose foto postate sui social dalla coppia. “Benedetto tempo in famiglia. Anche se oggi Lucas non aveva voglia di fare foto”, ha scritto come caption il giocatore spagnolo, per uno scatto di famiglia. Il riferimento è al figlio, Lucas, che non guarda l’obiettivo e non è in posa per la fotografia.

Il calciatore e la moglie Patricia hanno due figli: Martina, 6 anni, e Lucas, 3 anni. Proprio pochi giorni fa la coppia ha festeggiato l’anniversario di matrimonio e, anche in questo caso, il calciatore spagnolo ha postato un romantico scatto con la moglie e la scritta: “7 anni dal migliore SI della mia vita!! Andiamo avanti per altri 70 in più”.

Luis Alberto si allena anche in vacanza

In attesa di ricominciare la stagione, con il tradizionale ritiro con la Lazio ad Auronzo Di Cadore, in provincia di Belluno, il calciatore biancoceleste continua a rilassarsi in famiglia, tra le splendide spiagge e il mare cristallino delle Maldive. Anche in vacanza, però, non rinuncia ad allenarsi: nei giorni scorsi, infatti, ha postato alcune stories su Instagram mentre si esercitava in palestra, all’interno del resort dove sta trascorrendo le vacanze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata