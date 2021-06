Lillo e Greg

“Gli idoli delle donne”, questo il titolo della pellicola diretta da Lillo e Greg assieme a Eros Puglielli, con Ilaria Spada, Francesco Arca, Maryna e Corrado Guzzanti Lillo e Greg tornano sul set.

Lillo e Greg tornano sul set: al via il 14 giugno le riprese del loro nuovo film “Gli idoli delle donne”, che dirigono assieme a Eros Puglielli. Nel cast ci sono anche Ilaria Spada, Francesco Arca, Maryna e Corrado Guzzanti. Il protagonista è un gigolò bello ma sempliciotto che un giorno perde la sua principale arma di seduzione. La pellicola, scritta dagli stessi Lillo e Greg assieme a Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, è prodotta da Lucky Red e Vision Distribution.

“Gli idoli delle donne”, nuovo film di Lillo e Greg: la trama

“Filippo (Lillo) è uno dei gigolò più avvenenti e di successo che ci siano su piazza, tutte le donne lo vogliono, ma solo per il suo corpo, dato che non eccelle in brillantezza. Peccato che a seguito di un incidente si debba sottoporre ad una plastica facciale non perfettamente riuscita e si ritrovi ad essere bello come… Lillo!”, si legge nella sinossi del film. A questo punto interviene “Max (Greg), guru del fascino e della sensualità, il più grande e ambito gigolò di sempre ritiratosi misteriosamente dal giro” e, tra tecniche di seduzione e frasi da rimorchio, iniziano i guai.

“Gli idoli delle donne” è il secondo film da registi di Lillo e Greg, dopo “D.N.A. – Decisamente non adatti”, uscito nel 2020 e distribuito prevalentemente sulle piattaforme in streaming a causa della chiusura delle sale cinematografiche. In attesa di tornare a teatro, dunque, il duo comico ha deciso di cimentarsi nuovamente dietro la macchina da presa, dopo la buona accoglienza ricevuta con la loro prima pellicola.

