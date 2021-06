Hirving Lozano, Instagram

Hirving Lozano, l’attaccante messicano del Napoli, si gode qualche giorno di vacanza e relax con la moglie ed i figli

Dopo gli impegni di inizio giugno con la nazionale messicana nella Concacaf Nations League e dopo aver smaltito la delusione per la finale persa contro gli Usa dopo i tempi supplementari, Hirving Lozano si gode qualche giorno di relax.

L’attaccante messicano del Napoli si sta concedendo una breve vacanza in compagnia della moglie Ana Obregon. La coppia ha postato alcuni scatti sui social, dove appaiono più innamorati che mai. Lo stesso Lozano ha scritto una dedica speciale alla moglie accompagnata da una bella foto di coppia.

Hirving Lozano e la moglie Ana: vacanze e relax

“Ti amo amore mio, quanto è bello passare il tempo con te”, ha scritto su Instagram l’attaccante del Napoli, pubblicando anche un selfie di coppia in cui lui e la moglie appaiono felici e rilassati. Hirving Lozano e Ana Obregon si sono conosciuti e fidanzati da ragazzi e nel 2014 si sono sposati. Hanno due figli, Ana Daniela, nata nel 2014, e Rodrigo, nato nel 2017.

La coppia non ha mai nascosto di trovarsi bene a Napoli. Adesso per l’attaccante sta per iniziare una nuova esperienza con Luciano Spalletti sulla panchina partenopea. Nel frattempo, qualche meritato giorno di vacanza per il Chucky, come lo chiamano i tifosi.

Il suo soprannome, come raccontato dallo stesso Lozano, risale ai tempi del Pachuca, squadra messicana nella quale è cresciuto, prima dell’esperienza al PSV e al Napoli. I compagni di squadra lo chiamavano Chucky, come raccontato dallo stesso Lozano, per la somiglianza con la celebre bambola assassina di Tom Holland e “perché nei ritiri mi divertivo a nascondermi sotto i letti e spaventarli”.

