Per festeggiare gli 11 anni di Cristiano Ronaldo Jr, oltre ad una festa di compleanno, CR7 ha inviato un messaggio speciale al figlio sempre via social: “Congratulazioni, amore mio!

Cristiano Ronaldo Jr ha compiuto 11 anni e, per l’occasione, la mamma Georgina Rodriguez ha organizzato una festa al parco giochi con altri bambini, amici e gli altri tre figli della coppia.

“Auguri mio principe”, ha scritto Georgina su Instagram, postando alcuni scatti della festa al parco. Una torta verde, a tema calcistico, tanti scatti di famiglia e tanti momenti di divertimento, anche per i più grandi, nel party organizzato per il più grande dei figli di CR7.

“È un piacere vederti crescere giorno dopo giorno e vedere l’omino che stai diventando. Grazie per averci reso così orgogliosi di te. Grazie per essere il miglior fratello maggiore, figlio e compagno di vita. Sono entusiasta di vedere così tanta gioia e gratitudine nei tuoi occhi per oggi. Grazie per avermi fatto sentire come la migliore mamma del mondo ogni giorno. Ti vogliamo bene papà, mamma e fratelli”, ha scritto ancora Georgina.

CR7, gli auguri a distanza Cristiano Ronaldo Jr

Assente giustificato Cristiano Ronaldo, impegnato con la nazionale del Portogallo a Euro 2020. CR7 ha però inviato un messaggio speciale al figlio, sempre via social: “Congratulazioni, amore mio! Sei un orgoglio per papà! 11 anni di tante gioie e sorrisi! Che tu possa sempre lottare per i tuoi sogni. Ti amiamo molto”, ha scritto il campione portoghese accompagnando il messaggio con alcune foto di Cristiano Ronaldo Jr.

