Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha postato alcune foto con l’imprenditrice e blogger Chiara Ferragni al Pestana CR7 Gran Vía Madrid

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez insieme, a colazione, a Madrid. In occasione della presentazione spagnola della collezione a edizione limitata di Nespresso, l’influencer e imprenditrice italiana è arrivata nella capitale spagnola e ne ha approfittato per fare colazione con la compagna di Cristiano Ronaldo.

Entrambe hanno postato sui social scatti dell’incontro. “A colazione con la regina italiana”, ha scritto Georgina su Instagram, pubblicando alcune foto con l’imprenditrice e blogger all’interno del “Pestana CR7 Gran Vía Madrid”, il terzo albergo della catena del calciatore portoghese, inaugurato di recente.

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez a Madrid: le foto su Instagram

Anche Chiara Ferragni, che dopo l’evento Nespresso e l’incontro con Georgina Rodriguez è già rientrata a Milano, ha pubblicato una foto su Instagram, con la caption “Las chicas en Madrid”, ovvero “Le ragazze di Madrid”. Nei giorni scorsi l’imprenditrice e blogger italiana ha rilevato completamente la “Tbs Crew”, società da lei fondata nel 2009, perfezionando l’acquisto del 45% delle quote e diventando così titolare del 100% del capitale sociale.

L’azienda si occupa della gestione del magazine online “The Blonde Salad” e di digital marketing strategy. Le quote rilevate facevano capo alla Esuriens, società delle famiglie Morgese e Barindelli. “Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e di successo della società”, ha detto l’imprenditrice.

