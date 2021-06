Tori Spelling e Dean McDermott, Instagram

Tori Spelling e Dean McDermott, secondo quanto riportato da “Page Six”, dormirebbero in letti separati per presunti problemi coniugali,

Durante un’apparizione al “Jeff Lewis Live” su SiriusXM, l’ex star di “Beverly Hills 90210” Tori Spelling, 48 anni, ha rivelato che lei e il marito Dean McDermott dormono in camere da letto separate, confermando, indirettamente, che il suo matrimonio potrebbe essere in crisi.

Secondo quanto riporta “Page Six” a domande più specifiche sulla situazione, l’attrice ha risposto: “In questo momento, i miei figli e i miei cani dormono nel mio letto”, spiegando che quando il marito è stato via per lavoro, quattro dei loro cinque figli hanno deciso di dormire nel suo letto.

“Quando se n’è andato ed è stato via per sei mesi a girare in un altro paese, sono rimasti tutti con me”, ha spiegato. “Quindi al momento ne ho ancora quattro in camera da letto con me che devono ancora tornare nelle loro stanze”, ha aggiunto ancora Tori.

La notizia arriva dopo mesi di voci e indiscrezioni, secondo le quali i due, sposati dal 2006, sarebbero vicini al divorzio. Tori, figlia del famoso produttore Aaron Spelling, ha ritrovato la notorietà anche grazie a “BH90210“, il reboot di “Beverly Hills 90210”, andato in onda nel 2019. La coppia ha cinque figli: Liam, 14, Stella, 13, Hattie, 9, Finn, 8 e Beau, 4. McDermott ha un altro figlio, Jack, 22 anni, da un precedente matrimonio.

Tori Spelling e la “finta” gravidanza

Le voci su una possibile crisi di coppia si erano poi placate quando l’attrice aveva annunciato sui social di essere incinta del sesto figlio, lo scorso 1 aprile. Si trattava, in realtà, di uno scherzo, un “pesce d’aprile”, ma i media e alcuni suoi follower non l’avevano presa benissimo, accusandola di essere poco sensibile nei confronti di chi non può avere figli.

“Creano costantemente storie su di me, spesso dolorose, sul mio corpo e sulla mia famiglia”, ha risposto su Instagram Tori. “Per quelli di voi che sono feriti, vi ascolto. Vi amo. Accolgo le vostre storie e farò del mio meglio per essere lì per sostenervi”, ha aggiunto scusandosi con i suoi fan.

