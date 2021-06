Simona Ventura, Instagram

Simona Ventura, 56 anni compiuti, per una volta ha voluto mostrarsi senza trucco, in una versione assolutamente naturale

Nonostante i suoi 56 anni compiuti, Simona Ventura è sempre bellissima e in forma. Proprio per questo, per una volta ha voluto mostrarsi senza trucco, in una versione assolutamente naturale: una scelta coraggiosa, condivisa da altre Vip, che però ha scatenato le critiche degli haters.

La conduttrice ha pubblicato una foto su Instagram in cui appariva appena sveglia, acqua e sapone. Lo scatto ha immediatamente diviso i follower: tanti hanno apprezzato il coraggio di mostrarsi senza make up ma molti altri, invece, le hanno puntato il dito contro.

Nicoletta Larini, da tempo legata A difenderla ci ha pensato una persona inaspettata:, da tempo legata Stefano Bettarini . La fidanzata dell’ex marito di Simona ha scritto senza esitazioni: “Come vi permettete? Mi vergogno per voi!”.

Alcuni haters hanno commentato: “Si è completamente rovinata con tutti questi ritocchi orrendi”. E ancora: “Simona torna come prima, sei sempre stata bella, non hai bisogno di tutto ‘sto gonfiore”; “Onestamente stavi meglio prima con le tue rughe”; “Orrende quelle sopracciglia”.

Simona Ventura vittima dell’odio

Nicoletta Larini, la giovane compagna 27enne dell’ex calciatore, non ci sta. La donna si è infatti molto avvicinata a Ma, la giovane compagna 27enne dell’ex calciatore, non ci sta. La donna si è infatti molto avvicinata a Simona Ventura nel corso degli anni. Le due hanno stretto maggiormente i rapporti durante Temptation Island Vip , nell’edizione condotta da Super Simo e dallo stesso Bettarini.

“Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno”, ha scritto Nicoletta Larini in difesa di Simona Ventura.

