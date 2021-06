Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, dopo il 3-0 degli Azzurri contro la Svizzera, non ha contenuto la sua gioia: “Buongiorno... Grande Italia!”



L’Italia ha battuto la Svizzera con un netto 3-0, nella seconda gara degli Michelle Hunziker, elvetica di nascita ma Azzurra di adozione. La conduttrice 44enne sul social ha raccontato le emozioni per la gara. Poi, a fine match, ha reagito sorprendendo i fan. L’Italia ha battuto lacon un netto 3-0, nella seconda gara degli Europei di calcio 2020 . Tutti felici, tranne, elvetica di nascita ma Azzurra di adozione. La conduttrice 44enne sul social ha raccontato le emozioni per la gara. Poi, a fine match, ha reagito sorprendendo i fan.

A poche ore dallo scontro, nelle stories di Instagram, Michelle Hunziker aveva confessato: “Tutti parlano della partita di stasera tra Italia e Svizzera. Siamo tutti con il fiato sospeso e la sottoscritta è con il cuore spezzato. Chi tiferò questa sera? È veramente tosta. Io sono l’unica svizzera che è venuta a fare il pieno in Italia, per cui all’Italia devo tutto”.

Poi ha proseguito: “Ho il mio cuore e la mia anima che appartengono a questo Paese. Eppure non posso negare di aver avuto un ottimo imprinting e una bellissima infanzia in quel meraviglioso Paese che è la Svizzera”.

Michelle Hunziker, cuore azzurro

La conduttrice ha affrontato la partita come “una madre che vede sfidarsi due figli”. Poco prima del fischio d’inizio ha scritto: “Se vince l’Italia sono felice e sono la prima a festeggiare. Se vince la Svizzera non è che son triste. Basta sempre affrontare la cosa in maniera positiva”.

Del resto, Michelle è nata proprio in Svizzera: “Lì c’è una parte di me”, ha scritto postando una foto che la immortalava accanto a una mucca nella sua terra. In un altro scatto, invece, la bionda è apparsa al mare, felice: “Ma il mio cuore batte alla fine per l’Italia!”, ha scherzato.

3-0 degli Azzurri, Alla fine, dopo ildegli Azzurri, Michelle Hunziker non ha contenuto la sua gioia: “Buongiorno… Grande Italia!”, ha esclamato gioiosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata