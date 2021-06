Manuel Locatelli e Thessa Lacovich, Instagram

Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale e del Sassuolo, è stato protagonista assoluto nel match dell’Italia contro la Svizzera a Euro 2020

La dedica per la doppietta realizzata contro la Svizzera era tutta per lei. Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, è stato protagonista assoluto nel secondo impegno degli azzurri a Euro 2020: l’Italia ha battuto la Svizzera 3-0 e Manuel ha segnato le prime due reti.

In segno di esultanza ha formato una “T” con le mani e in molti si sono chiesti cosa volesse dire. A spiegarlo è stata la diretta interessata, la fidanzata Thessa Lacovich, che con un post su Instagram ha commentato: “Senza parole. É successo davvero?”.

Thessa Lacovich: chi è e cosa fa la fidanzata di Manuel Locatelli

Thessa e Manuel postano spesso foto insieme sui rispettivi profili social, ma restano piuttosto riservati in merito alla loro vita privata. Di Thessa si sa che è originaria di Costa Rica (come specificato nella bio del suo profilo Instagram) e che ha studiato Digital Communication Strategy a Milano. E, sempre dai post sui social, sappiamo che Manuel e Thessa sono fidanzati da quattro anni, che amano molto viaggiare e che condividono una grande passione per gli animali.

La “T” che Locatelli forma con le mani quando esulta, in Nazionale come nel Sassuolo, avrebbe, però, anche un altro significato: Teddy era infatti il cagnolino di Manuel, molto amato anche da Thessa, scomparso nel dicembre scorso.

“Teddy, posso solo dirti grazie perché mi hai insegnato cosa significa amare gli animali. Sei stato un cane fantastico e sono stato fortunato ad incontrarti nella mia vita. Sarai sempre nel mio cuore, buon viaggio cucciolo mio”, le parole di Locatelli su Instagram.

