Con un post su Instagram, Maddalena Corvaglia ha voluto smentire il rumor secondo cui sarebbe la nuova fidanzata di Paolo Berlusconi

Maddalena Corvaglia smentisce di essere la nuova fidanzata di Paolo Berlusconi. In un post su Instagram la showgirl scrive infatti: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”.

Maddalena Corvaglia per ora non è innamorata

Una delle più amate Veline di ‘Striscia la notizia‘ (in tandem con l’ormai ex amica Elisabetta Canalis) ha così voluto stoppare un rumor che si stava ingigantendo.

La notizia del legame affettivo tra la showgirl e il fratello di Silvio Berlusconi, riportata anche da settimanali di gossip e tantissimi siti web, infatti sembrava la storia dell’estate 2021.

Tuttavia, a quanto pare, si trattava solo di una voce, non di una solida realtà.

