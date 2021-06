Katy Perry e Orlando Bloom

La popstar si trova in Italia con il compagno Orlando Bloom e la loro piccola di un anno

Continua fra risate e relax la super vacanza a Venezia di Katy Perry e Orlando Bloom. La coppia, insieme con la figlioletta Daisy Dove che ha appena compiuto un anno, ha deciso di visitare la città lagunare da una prospettiva molto affascinante: la gondola.

La famiglia è quindi salpata alla scoperta delle calli. Katy si è dedicata alla sua figlioletta, che ha tenuto seduta sulle ginocchia durante tutta la gita. Vestita con un mini abito floreale giallo, la popstar si è divertita un mondo, notando lo stupore della sua bambina.

Katy Perry e Orlando Bloom, shopping a Venezia

La giornata è proseguita all’insegna dello shopping, lei e Orlando Bloom hanno passeggiato attraverso le strade assolate senza mai lasciarsi la mano. Anche lui è apparso con un look decisamente casual, con una t-shirt color crema su pantaloni cachi e berretto da baseball.

La coppia è in vacanza in Italia con altri membri della famiglia stretta. Tutti soggiornano nello splendido Aman Hotel, che costa quasi 5mila euro a notte, per una suite. L’Aman si trova in uno degli 8 palazzi monumentali di Venezia sul Canal Grande, il Palazzo Papadopoli, risalente al XVI secolo.

Qui le due star si stanno godendo una delle città più belle del mondo, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il loro legame. Recentemente Katy ha lodato Orlando per come si comporta come padre. E per come agisce con il suo primo figlio, Flynn, 10 anni, nato dalla relazione con Miranda Kerr.

Proprio il modo di essere padre, mostrato in diverse occasioni da Bloom, sembra aver convinto la sua recente compagna a innamorarsi di lui. E a mettere su una nuova e bellissima famiglia.

