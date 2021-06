Guenda Goria e Mirko Gancitano, Instagram

Guenda Goria parte alla volta di Mazara del Vallo per conoscere i genitori del nuovo fidanzato Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano stanno vivendo una bellissima storia d’amore e sono al settimo cielo. Guenda (attrice e pianista di alto livello) e Mirko (attore e presentatore) si erano conosciuti dopo l’esperienza di lei al “Grande fratello Vip” a Sharm el-Sheikh, dove lui approdato era per lavoro come assistente dell’attore Alex Belli.

Guenda Goria a LaPresse.it: “Oggi parto e vado in Sicilia con il mio Mirko”

Archiviate le precedenti relazioni (lo storico fidanzato Stefano, che aveva una ventina d’anni più di lei, e l’imprenditore immobiliare Telemaco), ha raccontato in esclusiva a LaPresse.it: “Oggi parto e vado in Sicilia con il mio Mirko, un ragazzo davvero stupendo sotto ogni punto di vista. Sto per la prima volta in vita mia con un ragazzo ‘proporzionato‘ a me e alla mia età. Mirko lavora insieme ad Alex Belli, si occupano di produzioni televisive e fotografiche e devo dire che è davvero portato per questo lavoro. E poi sono davvero molto emozionata di conoscere i genitori di Mirko”. Che, ormai già in molti nell’ambiente, considerano a tutti gli effetti i suoceri di Guenda.

Mirko Gancitano: “Sogno di conoscere sua madre, Maria Teresa Ruta”

In una precedente intervista rilasciata a RTL102.5 News, i due neo fidanzati hanno svelato come si sono conosciuti e innamorati. “Eravamo in vacanza a Sharm ed è lì che l’ho conosciuto”, ha raccontato Guenda. Le fa eco Mirko, che ha precisato: “L’ho conquistata con un tortino. Adesso sogno di conoscere sua madre, Maria Teresa Ruta“. Guenda prosegue poi raccontando che sua madre la ha sempre messa in guardia dalle storie d’amore: “Ho avuto uomini più grandi di me. Adesso, per la prima volta, Mirko ha meno anni di me: ne ha 29”.

Sta di fatto, però, che Mirko sembra essere un ragazzo molto romantico: fiori, lettere e canzoni d’amore. Tanto che, Guenda, taglia corto: “Sto molto bene con lui”. E, alla domanda su una eventuale partecipazione a Temptation Island, Guenda afferma: “Lo farei, lui no. È geloso”. Mirko, dal canto suo, risponde: “Non so, sarebbe una prova davvero difficile per me”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata