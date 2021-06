Il cast di Friends

Jennifer Aniston, star delle serie Tv "Friends", ha ammesso che a volte indossa ancora gli abiti del suo personaggio, Rachel

James Corden ha ricreato la magia di‘The Late Late Show’, eseguendo il famoso ha ricreato la magia di Friends neleseguendo il famoso Carpool Karaoke con i sei membri del cast. Un modo per omaggiare la reunion della serie cult, andata in onda sull’emittente americana Hbo lo scorso 27 maggio 2021.

In una gag molto divertente, il conduttore si è unito a Matt Le Blanc (53 anni), Jennifer Aniston (52), Matthew Perry (51), Lisa Kudrow (57), Courteney Cox (56) e David Schwimmer (54), mentre cantavano l’iconica sigla di ‘Friends’.



Nell’occasione Jennifer Aniston ha svelato un segreto: nonostante siano passati 17 anni dallo stop della produzione, lei qualche volta indossa ancora i vestiti del suo personaggio Rachel, oltre a quelli di Monica. Nell’occasione Jennifer Aniston ha svelato un segreto: nonostante siano passati 17 anni dallo stop della produzione, lei qualche voltaancora idel suo, oltre a quelli di Monica.

Friends, tra battute, gag e risate

La puntata è proseguita fra battute e gag divertenti, che hanno visto protagonisti tutti i personaggi. Matt Le Blanc ha confessato: “Non pensavo che essere sul set mi avrebbe colpito, abbiamo passato molto tempo lavorando insieme. Molti momenti belli sono stati trasmessi, tantissimi altri sono successi fra noi dietro le quinte e per questo non sono mai andati in onda”.

Friends è andato in onda nel corso di 10 stagioni, fra il 1994 e il 2004. La reunion ha incollato milioni di telespettatori sullo schermo, in tutto il mondo. Presenti anche tante guest star, come Reese Witherspoon, Elliott Gould e Tom Selleck.

Nella serie, Reese Witherspoon aveva interpretato la sorella minore di Jennifer Aniston e ora lavora con lei in ‘The Morning Show’. Elliott Gould interpretava invece Jack Geller, il padre di Monica, mentre Tom Selleck era l’amante del personaggio di Cox, Monica.

