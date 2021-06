Britney Spears

La famosa cantante Britney Spears potrebbe presto tornare “libera” e dimenticare la tutela legale che va avanti dal 2008

La vicenda legata alla tutela legale di Britney Spears potrebbe presto concludersi. Secondo quanto riportato dal “Mirror”, sarebbero difatti stati depositati alcuni documenti che dimostrerebbero che la cantante, dal 2008 sotto la tutela legale del padre Jamie Spears, sarebbe in grado di gestire i propri affari e il proprio patrimonio. Il prossimo 23 giugno dovrebbe arrivare la decisione definitiva del giudice sulla vicenda.

Attualmente James “Jamie” Spears, padre di Britney, gestisce quasi completamente la sua vita, dalle spese agli incontri, fino alla tipologia di telefono da utilizzare. Questo tipo di tutela legale gli è stata affidata nel 2008, dopo un crollo psicologico di Britney e un forte esaurimento nervoso, conseguenza della separazione dal marito Kevin Federline. La prossima settimana, nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles, saranno ascoltate tutte le parti, inclusa la cantante.

#FreeBritney, il movimento per “liberare” Britney Spears

Negli ultimi anni la battaglia legale di Britney Spears è stata supportata anche dal movimento, portato avanti dai fan, ma non solo, #FreeBritney. Accanto alla star di “Baby One More Time” si sono schierate numerose star, tra cui Victoria Beckham, Cher, Beyoncé, Miley Cyrus. Nel 2021 è uscito il documentario del “The New York Times” dal titolo “Framing Britney Spears”, che racconta la carriera dell’artista, ma anche i problemi avuti nel 2008 e la sua battaglia legale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata