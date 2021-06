Angelina Jolie, Instagram

Angelina Jolie ha recentemente svelato per le vie di New York il suo ultimo tatuaggio: una citazione dell'astronomo Galileo Galilei

Nuovo tatuaggio per l’icona del cinema Angelina Jolie: a passeggio per le vie di New York, l’attrice americana è stata avvistata con il suo ultimo tatuaggio, che va ad aggiungersi ad una collezione già “importante”.

E, questa volta, ha scelto di incidere sul suo avambraccio una citazione del grande astronomo Galileo Galilei: “Eppur si muove” (scritta rigorosamente in italiano). Una frase pronunciata dallo scienziato nel 1633, quando fu costretto a negare la sua tesi sul fatto che fosse la Terra a girare attorno al Sole.

Il tattoo spunta dalla manica di una T-shirt bianca che ha abbinato ad una gonna grigia lunga e mules firmate Ferragamo. Ad oggi, Angelina Jolie ha almeno una ventina di tatuaggi: le sue più grandi fonti d’ispirazione, ha rivelato tempo fa l’attrice, sono il suo lavoro, le sue opere di carità, i suoi figli e il suo carattere da guerriera.

Va inoltre precisato che ogni simbolo tatuato sul corpo della bella attrice ha un significato molto preciso: ad esempio, la scritta “Know Your Rights” (“Conosci i tuoi diritti”), che si trova sotto il collo in caratteri gotici, è un omaggio a una delle sue canzoni preferite, firmata dai The Clash.

Un altro tatuaggio si trova invece lungo il braccio sinistro: si tratta di una lista di lettere e numeri che rappresentano le coordinate geografiche che rimandano a persone e luoghi a cui l’attrice è particolarmente affezionata.

