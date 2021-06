Valentina De Biasi e Oronzo Carinola

Una delle coppie storiche del programma di Canale 5 ha annunciato sui social che presto avrà un figlio

Il pubblico di “Temptation Island” li ha conosciuti nel 2018, quando furono protagonisti di giornate tormentate, tra lacrime, tira e molla e frasi che li hanno resi celebri. Il loro amore, poi, è andato avanti e adesso Valentina De Biasi e Oronzo Carinola diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato dalla coppia attraverso i loro profili Instagram.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, un bebè in arrivo

“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda”, ha scritto Valentina a corredo di una foto con il compagno Oronzo, mentre si abbracciano e tengono in mano l’ecografia. “Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine”. Anche il futuro papà ha pubblicato la stessa immagine su Instagram, con la caption: “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare…”.

Valentina e Oronzo a Temptation Island

Valentina De Biasi e Oronzo sono stati tra le coppie più discusse di “Temptation Island”, protagonisti di un tira e molla tra lacrime e falò che sono diventati celebri. Al momento dell’ingresso nel reality, la coppia era insieme da dieci anni, ma lui aveva ammesso di aver tradito. Dopo la prima settimana di percorso, fu la stessa Valentina a decidere di lasciare Oronzo, che rivolgeva continui apprezzamenti alle tentatrici. Davanti alla stessa fidanzata, Oronzo ammise, con una frase poi diventata celebre sui social: “Ho la malattia delle donne”. Già nella seconda puntata del programma, però, il ragazzo riuscì a confrontarsi nuovamente con la fidanzata e la riconquistò. Così i due giovani pugliesi uscirono insieme dal programma.

