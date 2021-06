Tommaso Zorzi

Rampollo di una famiglia della Milano bene, ha iniziato con Riccanza per poi affermarsi di anno in anno

influencer e opinionista seguitissimo in tv. , milanese classe 1995, è diventato noto al pubblico grazie alla sua partecipazione in ‘Riccanza’ e ‘Pechino Express’. Negli ultimi anni è diventato unseguitissimo in tv. Tommaso Zorzi milanese classe 1995, è diventato noto al pubblico grazie alla sua partecipazione in

È stato il vincitore del ‘Grande Fratello Vip 5’ e successivamente è diventato opinionista de ‘L’isola dei famosi’ edizione 2021.

Rampollo di una famiglia bene milanese, Zorzi ha studiato Economia e Business Management a Londra. Proprio qui ha avuto la possibilità di conoscere meglio se stesso e ha trovato il coraggio di fare outing con la sua famiglia, via email, all’età di 18 anni.

Tommaso in questi anni di strada ne ha fatta tanta. L’opinionista è molto attivo sul suo canale YouTube con più di 130 mila iscritti. Inoltre ha creato dei format partendo dalle ‘Tommy Talks’.



Da Settembre 2020 è diventato un concorrente ufficiale del ‘Grande Fratello Vip 5‘, successivamente ha condotto ‘Il Punto Z’ su Mediaset Play. Da Settembre 2020 è diventato un concorrente ufficiale del ‘‘, successivamente ha condottosu Mediaset Play.

Tommaso Zorzi fra amicizia e amore

Tommaso Zorzi è molto amico di Aurora Ramazzotti, con la quale recentemente ha ricucito dopo una lite. Dopo alcune storie sentimentali, recentemente è stato paparazzato con Tommaso Stanzani, ex ballerino di ‘Amici 20‘, eliminato da poco dalla scuola. è molto amico dicon la quale recentemente ha ricucito dopo unaDopo alcune storie sentimentali, recentemente è stato paparazzato con, ex ballerino di ‘‘, eliminato da poco dalla scuola.

Zorzi non aveva fatto mancare apprezzamenti via social sul ballerino, e nonostante le foto non siano compromettenti, ormai il gossip su una loro possibile unione impazza. Anche perché Tommaso ha raggiunto proprio Stanzani a Bologna per un weekend, postando sui social alcuni scatti insieme e quindi le voci sulla presunta relazione si sono fatte più forti.

Da parte sua ancora nessuna conferma ufficiale. Di certo, al momento l’opinionista ha voglia di concentrarsi sul lavoro per affermarsi e consacrarsi in modo definitivo.

Leggi anche: Tutto su Tommaso Zorzi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata