Stefano Sensi, calciatore dell’Inter, è stato costretto ad abbandonare la Nazionale italiana per infortunio e sta trascorrendo giorni di relax al mare.

Stefano Sensi è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale azzurra, a pochi giorni dal via degli Europei. Un infortunio muscolare agli adduttori non gli ha difatti permesso di restare con i compagni di squadra per l’avventura dell’Italia a Euro 2020. Il calciatore dell’Inter, però, si sta consolando a Ibiza, dove è in vacanza con la bella fidanzata Giulia Amodio.

Chi è Giulia Amodio, la fidanzata di Stefano Sensi

Scatti della coppia felice e innamorata, in totale relax, sono stati pubblicati sui profili Instagram dello stesso Sensi e della bella influencer di origini pugliesi. Stefano Sensi e Giulia Amodio sono insieme da circa 5 anni e si sono conosciuti grazie ad amici comuni quando lui giocava a Cesena, dove lei viveva. Giulia ha praticato atletica a livello agonistico e ama molto lo sport, che pratica e segue con passione.

A inizio 2021 Sensi ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Un momento documentato dalla stessa Giulia con un post su Instagram. “Ho sempre sognato questo momento sin da bambina, ma mai me lo sarei immaginato accanto ad una persona speciale come te. Un compleanno incredibilmente speciale!”, aveva scritto la ragazza, nella caption che accompagnava il video della proposta di matrimonio.

Stefano e Giulia si sarebbero dovuti sposare il 29 maggio in Puglia, a Ostuni, ma il matrimonio è stato rimandato per una serie di motivi, tra cui le disposizioni governative che hanno riaperto il settore del wedding soltanto dal 15 giugno.

