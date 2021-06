Roberto Gagliardini e Nicole Ciocca, Instagram

Il calciatore dell’Inter ha proposto alla compagna di sposarlo. I due hanno un bambino, il piccolo Tommaso di 2 anni

Le ha chiesto di sposarlo sulla spiaggia di uno splendido resort in Sardegna, durante la vacanza, con una romantica scritta sulla sabbia. Lei ha detto “sì”. Roberto Gagliardini e la compagna Nicole Ciocca diventeranno presto marito e moglie.

È stato lo stesso calciatore dell’Inter a dare la notizia, con un post su Instagram che mostra il momento del “Sì”, la scritta “Mi vuoi sposare?” con i fiori sulla sabbia e una foto della compagna felice ed emozionata, con l’anello al dito. Con loro anche il figlio Tommaso, che ha due anni.

Roberto Gagliardini e Nicole Ciocca: vacanze in Sardegna e proposta di matrimonio

“Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, sono sempre i sogni a fare la realtà. I Said Yes”, ha scritto a sua volta Nicole, in un post su Instagram, pubblicando alcuni scatti del momento del “Sì”. Una cena romantica in spiaggia, l’anello di fidanzamento e momenti teneri con il figlio Tommaso. Con un altro post, poi, Nicole ha ricordato che proprio il 15 giugno lei e Roberto festeggiano 8 anni insieme.

In questo caso, la speciale ricorrenza è stata celebrata con una splendida torta con la scritta “Sì lo voglio”. Non rimane, adesso, che aspettare la data delle nozze e dei festeggiamenti. Il 2021 è un anno davvero speciale per Gagliardini: prima lo scudetto conquistato e festeggiato con la maglia dell’Inter e, ora, la proposta di matrimonio alla compagna Nicole.

