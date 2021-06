La Principessa Amalia d'Olanda

L’erede al trono, 18 anni a dicembre, ha inviato una lettera al premier olandese, rinunciando alla rendita di 1,6 milioni di euro

Compirà 18 anni a dicembre e da quel momento avrebbe diritto a circa 1,6 milioni di euro l’anno, secondo quanto prevede la legge. Ma la principessa Amalia d’Olanda, erede al trono del Regno dei Paesi Bassi, ha deciso di rinunciare a questo privilegio. E lo ha fatto scrivendo una lettera al primo ministro Rutte, pubblicata dall’emittente “Nos”. Amalia ha appena conseguito la maturità classica e non vuole proseguire subito con gli studi, ma “esplorare prima il mondo”. Nella sua lettera, la principessa specifica che trova “scomodo” ricevere benefici fintanto che può “offrire poco in cambio”, specialmente “in questo periodo incerto per la corona”. Non era mai successo prima che un membro della Casa Reale rinunciasse all’indennità.

La Principessa Amalia, erede al trono dei Paesi Bassi

La principessa Catharina-Amalia è la maggiore delle tre figlie del re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi e della regina consorte Máxima Zorreguieta Cerruti. Catharina-Amalia compirà 18 anni il prossimo 7 dicembre e ha due sorelle minori: Alexia, nata nel 2005, e Ariane, nata nel 2007. Nella lettera, la Principessa Amalia specifica anche che non si baserà sul sussidio fino alla fine dei suoi studi e che “finché non dovrà sostenere costi elevati nella sua posizione di principessa d’Orange” rimborserà anche l’indennità di spesa.

Nel frattempo, il premier Rutte, comprendendo e apprezzando la decisione della principessa, ha evidenziato che “è stata davvero una sua scelta”. In ogni caso, il primo ministro non ritiene che la decisione della Principessa Amalia porterà a una nuova discussione sulle indennità della Casa Reale. “No, la legge resta la legge. Lei fa questa scelta”, ha sottolineato Rutte.

