Paris Hilton

L'ereditiera si è concessa una vacanza romantica con il fidanzato Carter Reum

La socialite, 40 anni, è sembrata rilassata e sorridente con una maxi gonna bianca trasparente e un gilet abbinato, intenta a condividere un bacio romantico con il suo fidanzato sotto il sole dell’Africa.

A quanto sembra, la coppia è volata in Sudafrica per rispettare la tradizione della famiglia di Carter, che si dedica a un viaggio da sogno ogni anno. Questa volta ha partecipato anche Paris, che presto entrerà ufficialmente a far parte del clan.

Paris Hilton mostra il lato selvaggio

L’ereditiera non è certo passata inosservata, grazie al suo mini abito trasparente con stampa leopardata, con tanto di cappuccio e polsini in pelliccia. L’abito, in stile lingerie, era impreziosito da un fiocco in raso nero e da guanti animalier.

La star ha abbinato il suo sensuale outfit con stivali neri alti fino alla coscia, commentando: “Vivi come un leopardo! #WildThing #ThatsHot”.

Per lei il momento è, insomma, veramente magico. E sarà suggellato dalle attesissime nozze.

