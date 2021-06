Meghan Markle

Stava circolando la notizia di un possibile ritorno della Duchessa del Sussex, ma l’indiscrezione è stata subito smentita

Meghan Markle non volerà a Londra con il principe Harry per l’inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana, evento in programma il prossimo 1 luglio. Nei giorni scorsi “Radar Online” aveva pubblicato una notizia secondo la quale Meghan, duchessa del Sussex, avrebbe partecipato all’evento per stare accanto al marito e supportarlo. Adesso, però, una fonte vicina a Meghan e Harry ha precisato a “ET Canada” che Meghan avrebbe voluto essere presente all’evento del 1 luglio, ma i tempi non sono maturi, vista la nascita della piccola Lilibet Diana, lo scorso 4 giugno.

Il 1 luglio svelata la statua in onore di Lady Diana, Meghan Markle non ci sarà?

La statua in onore di Diana sarà svelata al Sunken Garden di Kensington Palace il prossimo 1 luglio, in occasione del 60esimo compleanno della principessa del Galles, tragicamente scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997. Nel 2017, il principe Harry e suo fratello, il principe William, dichiararono: “Nostra madre ha toccato così tante vite. Speriamo che la statua aiuti tutti coloro che visitano Kensington Palace a riflettere sulla sua vita e sull’eredità che ci ha lasciato”.

Sarà la prima volta che Harry rientra nel Regno Unito, dopo il funerale del principe Filippo, avvenuto lo scorso il 17 aprile. Prima di quell’occasione, Harry non vedeva la sua famiglia da oltre un anno. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, assieme al piccolo Archie, due anni, e alla neonata Lilibet Diana, vivono ormai stabilmente in California.

Leggi anche: Tutto su Meghan Markle

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata