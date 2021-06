Martina Stella

L'attrice è al suo quinto mese di gravidanza, per lei è il secondo figlio

La star 36enne, già mamma di Ginevra, 8 anni, frutto della relazione con l’ex Gabriele Gregorini, ha rivelato in una recente intervista:“È un maschio. È un figlio tanto, tanto desiderato, ma non programmato”.



Martina Stella e la sua famiglia allargata

“Il piccolo in arrivo è una conseguenza naturale, lo volevamo, siamo innamorati, siamo sposati già da qualche anno. Anzi, abbiamo aspettato un po’ proprio perché tenevo molto a stabilire un bell’equilibrio con Ginevra: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia”, ha spiegato lei.

Martina Stella è più felice che mai nella sua famiglia allargata: “Lo dico sempre a bassa voce, ma vado fiera di come è oggi la mia famiglia. Noi siamo riusciti ad avere un equilibrio perfetto, c’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore. E poi c’è un lavoro costante. Gli equilibri sono sottili, ci vuole sensibilità, bisogna avere voglia. Sì, oggi sono molto fiera di esserci riuscita”, ha aggiunto.

L’attrice aspetta con ansia il suo bambino, ma sta cercando di preparare al meglio la piccola Ginevra. “L’arrivo di un fratellino o di una sorellina rappresenta sempre un grande cambiamento: io sono una figlia maggiore e lo so bene. Ginevra ora passa da momenti in cui è molto curiosa, euforica e vuole partecipare in tutto e per tutto ad altri momenti in cui anche inconsciamente ha delle paure”, ha ammesso.

