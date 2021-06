Joe Biden e Vladimir Putin, Instagram

Sui social non manca chi ha notato che Joe Biden e Vladimir Putin, in passato, potrebbero aver fatto ricorso alla chirurgia estetica...

Vladimir Putin e Joe Biden hanno avuto il loro primo incontro ufficiale a Villa La Grange, a Ginevra. Il presidente russo e quello statunitense hanno preso parte a un summit di qualche ora. Ma, oltre ai rapporti tra Usa e Russia, agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio.

Da una parte il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, 77 anni, da tempo additato per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per ringiovanire il viso, ma anche per essersi sottoposto anche a un trapianto di capelli. Lo stesso rivale, l’ex presidente Donald Trump, lo ha accusato più volte di essersi sottoposto a un lifting facciale per sembrare più giovane. Dall’altra Vladimir Putin, 67 anni, anche lui apparso decisamente ringiovanito.

Vladimir Putin terrorizzato: “Ha paura di invecchiare”

Secondo il “Daily Mail”, Vladimir Putin sarebbe “terrorizzato” dall’idea di invecchiare e si sarebbe sottoposto a un lifting per avere un “aspetto giovane e dinamico”. Il tabloid britannico cita un documentario tedesco, che riporterebbe anche altri particolari della vita del presidente russo.

Putin avrebbe, tra le altre cose, picchiato l’ex moglie Lyudmila, amerebbe dormire fino a tardi e lavorerebbe soltanto il pomeriggio. Lo stesso Ben Judah, giornalista e autore del libro su Putin “Fragile Empire”, afferma nel documentario: “Putin ha paura del decadimento fisico, ha paura dell’invecchiamento”. Secondo un rapporto dell’intelligence citato dal “Daily Mail”, inoltre, il leader russo si sarebbe sottoposto a un lifting già nel 2010.

Joe Biden e la cravatta “infantile”

Non è tutto: secondo il “Time”, i media russi avrebbero messo da parte le questioni in ballo nell’incontro tra Biden e Putin per concentrarsi sull’aspetto dei due leader. La cravatta azzurra di Biden e la cravatta bordeaux di Putin potrebbero indicare molto sulle loro personalità e sono state al centro di una attenta analisi: secondo i media russi, infatti, la cravatta di Biden sarebbe più “infantile”, mentre quella di Putin mostrerebbe la sua “creatività” e “originalità”.

