Courtney Cox, Jennifer Aniston e Matthew Perry

Le due attrici sono amiche dai tempi della prima stagione di “Friends”, e nuovi scambi di messaggi sui social lo confermano

I fan e gli appassionati di “Friends” lo sanno bene: Jennifer Aniston e Courteney Cox non hanno mai nascosto la loro amicizia, e ci sono sempre, a sostenersi a vicenda, nei momenti importanti della loro vita. Lo conferma l’ultimo messaggio inviato via social da Jennifer Aniston all’amica e collega, in occasione del suo 57esimo compleanno.

La Rachel Green di Friends ha postato, nelle sue stories su Instagram, due foto in compagnia dell’interprete di Monica Geller, con il messaggio “Buon compleanno a questo umano ridicolmente speciale!”, e ha aggiunto: “Il tempo vola quando ti diverti!”. E in una foto successiva ha scritto ancora: “Chi ti ama, piccola”.

Jennifer Aniston e Courteney Cox, scambi di auguri reciproci

Nel febbraio scorso Cox aveva augurato, a sua volta, buon compleanno a Aniston, pubblicando due foto con la caption: “Buon compleanno Jenny Louise! Ci conosciamo da così tanto che non so neanche perché ti chiamo così. Ti voglio bene!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

L’amicizia delle protagoniste di Friends

“È estremamente giusta, ridicolmente leale e ferocemente amorevole”, aveva detto Jennifer Aniston di Courteney Cox, in un’intervista alla rivista “More” nel 2014, aggiungendo: “Lei è stata lì per me nella buona e nella cattiva sorte”.

Il mese scorso le due attrici si sono ritrovate con i compagni di cast Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc per “Friends: The Reunion”, trasmesso da HBO Max.

Leggi anche: Jennifer Aniston, Ho rubato un abito a Courteney Cox

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata