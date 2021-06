L'ex calciatore è stato deurato, nel bottino anche la divisa dell'esordio in Serie A

Brutta avventura per Alessandro Matri L’ex calciatore è statoin casa dei suoi genitori da una banda di. Durante il furto è stato portato via un oggetto che per lui è importantissimo.

Nelle sue storie di Instagram, Alessandro Matri ha scritto: “Caroche oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce n’è una che per te ha un valore relativamente economico ma per me ha un, ed è la maglia del Milan del mio esordio in Serie A”.