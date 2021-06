Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, Instagram

Il calciatore rossonero e la bella modella tornano a mostrarsi felici e affiatati su Instagram

Foto che li mostravano assieme non si vedevano da qualche tempo, tanto che qualcuno aveva pensato a una crisi tra i due. Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, invece, sono sempre più uniti e innamorati.

Lo dimostrano alcune stories postate su Instagram dalla modella veronese e ricondivise dal calciatore francese del Milan. Nelle immagini si vedono i due felici, mentre si scambiano baci e coccole.

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, coppia felice

L’amore tra Theo e Zoe è scoppiato lo scorso anno e in estate si mostravano felici e innamorati in barca a largo di Capri. Nel marzo scorso, poi, lo stesso Hernandez aveva pubblicato su Instagram la copertina del magazine “Sportweek”, che li ritraeva assieme con il titolo: “Diavolo che coppia!”.

Il silenzio social e le immagini sempre da soli e o in compagnia di amici, avevano, poi, fatto temere il peggio e i fan della coppia avevano pensato alla fine dell’amore. Adesso, invece, la conferma che la storia va a gonfie vele arriva dai diretti interessati. Zoe Cristofoli è una modella e influencer veronese, ex fidanzata di Fabrizio Corona, ha posato anche per il suo brand. Theo Hernández è un difensore francese, al Milan dal 2019. I due si sono conosciuti proprio a Milano.

