Il Principe William e Kate Middleton

Dieci anni di matrimonio e tre figli. Un amico della coppia ha rivelato come riescano a far crescere la loro unione

Hanno festeggiato, lo scorso 29 aprile, 10 anni di matrimonio, hanno tre figli e conoscono il segreto per mantenere la loro unione “sana e felice”. Il principe William e Kate Middleton, tra impegni istituzionali e giornate frenetiche, sanno come portare avanti con forza il loro matrimonio e la loro famiglia, crescendo ed educando i tre figli, il principe George, 7 anni, la principessa Charlotte, 6 anni, e il principe Louis, 3 anni. A raccontarlo, un amico della coppia, in un’intervista esclusiva al magazine britannico “Closer Weekly”.

Il Principe William e Kate Middleton si ritagliano tempo per rafforzare la loro unione

“Molte coppie si danno per scontate dopo 10 anni”, ha spiegato la fonte, ma “comunicando” e andando avanti con le “piccole cose, semplici”, il Duca e la Duchessa di Cambridge mandano avanti la loro famiglia, con forza e serenità. Per celebrare il loro anniversario, lo scorso 29 aprile, William ha regalato a sua moglie una “bellissima collana e un anello di diamanti”, ha detto ancora l’amico, spiegando che i due hanno festeggiato con una cena preparata da uno dei loro chef preferiti, a casa loro. “Lavorano per trascorrere assieme del tempo di qualità e staccare la spina alla fine della giornata”, ha detto ancora la fonte vicina alla coppia.

Kate Middleton “ha lasciato andare via le insicurezze che aveva quando era più giovane. Ha acquisito fiducia e determinazione nelle decisioni e ha imparato a guardare il quadro generale, senza lasciarsi infastidire dalle piccole cose”, ha detto ancora l’insider. William “è sempre stato un uomo sicuro di sé, ma essere marito e padre ha migliorato la sua personalità”, ha aggiunto.

“George, Charlotte e Louis danno tanta gioia. Trascorrere del tempo con loro aiuta la coppia a staccarsi dai propri doveri”, spiega ancora l’amico. E in merito al loro futuro, la fonte conclude: “Sono entrambi intelligenti, istituzionalmente ed emotivamente. Un giorno, il principe William e Kate diventeranno un re e una regina superbi”.

