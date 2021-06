Naomi Campbell

La top model ha mostrato un tenerissimo dettaglio della sua bambina

mamma a 51 anni, grazie alla maternità surrogata. Da quel giorno la vita di top model passa tutto il suo tempo con la figlioletta, che ha meno di un mese. E condivide con i suoi follower i grandi e piccoli progressi della bimba. È diventatagrazie alla. Da quel giorno la vita di Naomi Campbell è cambiata per sempre. La superpassa tutto il suo tempo con lache ha meno di un mese. E condivide con i suoi follower i grandi e piccoli progressi della bimba.

Poco dopo la nascita della bambina, Naomi Campbell aveva postato una prima tenerissima immagine. Adesso la modella britannica è tornata con un post molto dolce sulle sue Storie di Instagram: un’immagine dei piedini della sua piccola, con indosso un paio di scarpette griffate.

Naomi ha condiviso l’immagine della bambina mentre era seduta su un seggiolino per auto con indosso le scarpine ricamate e calze color crema. Il tutto firmato Gucci. La modella ha anche commentato lo scatto con una serie di emoticon a forma di cuore e un’altra con le mani in preghiera.



Solo il mese scorso, Naomi aveva rivelato si non aver “mai sentito così tanto amore come nelle ultime settimane”. Un modo per ringraziare i fan che, attraverso i social, le sono stati vicini in queste settimane di intensa gioia. Poi aveva proseguito: “Sono così grata per l’amore che avete dimostrato a me e a mia figlia. Grazie a tutti per i calorosi messaggi di sostegno”. Solo il mese scorso, Naomi aveva rivelato si non aver “mai sentito così tantocome nelle ultime settimane”. Un modo per ringraziare i fan che, attraverso i social, le sono stati vicini in queste settimane di intensa. Poi aveva proseguito: “Sono così grata per l’amore che avete dimostrato a me e a mia figlia. Grazie a tutti per i calorosi messaggi di sostegno”.

Naomi Campbell si dedica alla famiglia

musica mentre le sua piccola nasceva. “Ho sentito Bob Marley”, ha rivelato pochi giorni fa. “Quelle sono le mie radici”, ha aggiunto. Recentemente Naomi Campbell ha anche rivelato di aver ascoltatomentre le sua piccola nasceva. “Ho sentito”, ha rivelato pochi giorni fa. “Quelle sono le mie radici”, ha aggiunto.

Si dice che la modella abbia avuto la sua bambina attraverso la maternità surrogata. Pochi giorni prima della nascita di sua figlia, Naomi era infatti stata paparazzata per le strade di New York senza il pancione. A quanto dicono fonti a lei vicine, la piccola sarà cresciuta in collaborazione con il segretissimo fidanzato americano, del quale non ha mai rivelato l’identità.

